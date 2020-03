Finalement, DOOM Eternal ne sera pas en vraie 4K sur Google Stadia...

Pas de 4K native pour DOOM Eternal sur Google Stadia

Source : Eurogamer

Lorsque Google avait officialisé Stadia à la GDC 2019, le géant américain avait créé la sensation avecet la présentation de DOOM Eternal. Ce dernier promettait une expérience en «» sur la plateforme. Mais tout cela, bien entendu, c'était avant le drame...Avant que le développeur du jeu ne confirme via son site web que le nouveau DOOM Eternal sera finalement upscalé en 4K sur Stadia, à partir d'une résolution 1800p. Alors certes, cela restera très appréciable pour la rétine, d'autant plus que le tout tournera à 60 fps, mais c'est malgré tout une énième promesse non tenue par Google...Pour les joueurs consoles, ce même DOOM Eternal sera également upscalé en 4K via une résolution 1800p sur Xbox One X , et via une résolution 1440p sur PS4 Pro. Sur PS4 , le jeu tournera en Full HD 1080p, et sera upscalé en 1080p via une source 900p sur Xbox One et Xbox One S. Toutes les versions tourneront à 60 fps.