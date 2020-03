Le mode Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare fuite dans les grandes largeurs

© Activision

La carte est annoncée comme gigantesque. © Chaos

Des pièces d'armure pourront être ajoutées à l'équipement pour améliorer sa résistance. © Chaos

Le « goulag » offrira une seconde chance aux joueurs qui sont morts pour la première fois dans une partie de Warzone. © Chaos

Sur YouTube, un joueur visiblement peu enclin à respecter les clauses de confidentialité a mis en ligne une partie complète du mode Warzone qu'il a eu la chance d'essayer en avant-première.Outre présenter le gameplay de Warzone — sur lequel nous reviendrons plus bas — la présente vidéo a le mérite de nous apporter une tonne d'informations sur le modèle économique du Battle Royale deConformément à ce que des sources internes prophétisent depuis de longs mois, Warzone sera bien un jeu à part entière, totalement gratuit. Il sera jouable sur toutes les plateformes oùest disponible, et les parties seront cross-platform.À en juger par cette vidéo, qui semble tout droit sortir d'une séance de découverte réservée aux journalistes et influenceurs, la sortie de Warzone ne devrait plus tarder.Pour son Battle Royale, Infinity Ward a vu les choses en grand. En très, très grand. La carte est annoncée comme absolument gigantesque, et accueillera pas moins de 150 joueurs, lesquels pourront jouer en solo, duo ou trio.On nous dit dans l'oreillette que chaque bâtiment présent sur la carte (laquelle reprend des éléments de cartes bien connues comme Terminal, Scrapyard, Overgrown et bien d'autres) sera redessiné spécialement pour le mode BR.Les fameux(séries de morts permettant d'appeler, par exemple, un hélicoptère de soutien) seront aussi de la partie, et des véhicules seront présents sur toute la carte pour faciliter les déplacements.Tout comme sur Apex Legends , les joueurs pourront « pinger » à peu près n'importe quoi pour attirer l'attention de leurs camarades sur un objet ou un ennemi alentour.La vidéo nous informe de la présence d'un « goulag », permettant aux joueurs ayant succombé de retenter leur chance s'ils sortent vainqueurs d'un duel avec un autre infortuné.Enfin, il ne devrait pas être possible — comme sur PUBG — de ramasser des accessoires pour ses armes. Les armes ramassées dans l'environnement seront déjà prééquipées de différentes lunettes, silencieux ou chargeurs améliorés.