Apex Legends introduit un nouveau héros pour fêter son premier anniversaire

Crédits : Respawn Entertainment

Un nouveau combattant et du contenu supplémentaire

Lire aussi :

Les créateurs d'Apex Legends dubitatifs concernant le cloud gaming et le jeu vidéo compétitif



Source : Engadget

Forge n'est pas la seule annonce des développeurs. Ce personnage jouable s'accompagne d'un Passe de Combat inédit, d'écrans de chargement et d'une arme originale, Sentinel. Une nouvelle série du mode classé est prévue.Le nouveau protagoniste d'est singulier. Forge prend l'apparence d'un combattant de MMA et exploite un énorme bras gauche cybernétique. Selon les mots des développeurs, il est «». Pour l'heure, ses capacités n'ont pas été dévoilées en détails.La saison 4 est prévue pour le 4 février prochain. Un nouveau fusil de précision à verrou, Sentinel, fera son apparition. Il est capable de percer l'armure des ennemis à distance, et nul doute qu'il sera très apprécié des. Pour fêter le premier anniversaire d' Apex Legends , chaque joueur se connectant quotidiennement dans la semaine du 4 au 11 février recevra un charme et un badge exclusif.Des bonus d'expérience (10 000 XP pour le premier match de la journée notamment) sont également prévus. Rappelons qu'est disponible sur PS4, Xbox One et PC via Origin.