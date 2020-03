Project Maverick, un nouveau jeu Star Wars, fuite via le PSN

© Electronic Arts

Le jeu Star Wars nouvelle génération ?

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1 — PSN releases (@psnrelease) March 4, 2020

En février, plusieurs indiscrétions avaient fuité dans la presse au sujet du développement des jeux Star Wars chez Electronic Arts. Tout d'abord, nous apprenions que l'éditeur avait annulé un troisième projet en 2019 portant pour nom de code. Sur une note plus réjouissante, d'autres rumeurs expliquaient que deux titres sont actuellement en développement chez EA , dont la suite deNous étions donc en droit de nous questionner sur la nature de ce second projet. Visiblement, c'est bien ce jeu qui vient de fuiter via le PlayStation Network. Ainsi, un logo évoquant un certainse balade en ce moment même sur la toile. Nous n'avons pas plus d'informations sur ce soft mais il devrait bien s'agir du prochain jeu vidéo de la licence Star Wars.Juste en-dessous du tweet partageant ce fameux logo, le journaliste de Kotaku nommé Jason Schreier a confirmé qu'il ne s'agit pas d'un fake. Il affirme également queest bien le jeu Star Wars un peu moins ambitieux que les précédents, auquel il faisait référence dernièrement.Ainsi, Electronic Arts devrait bientôt se prononcer sur ce titre qui pourrait bien sortir sur PS5 et Xbox Series X.