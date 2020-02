Deux nouveaux jeux Star Wars seraient en développement chez EA

Un de perdu, deux jeux Star Wars de retrouvés

Source : NeoWin

Alors que l'on apprenait tout récemment que le groupe Electronic Arts aurait annulé un troisième jeu Star Wars en 2019 , de nouvelles rumeurs évoquent le développement de deux nouveaux titres chez le géant américain, basés sur la célèbre licence intergalactique.En effet, il semblerait que Respawn Entertainment soit à nouveau à l'ouvrage, avec ce qui devrait être une suite directe de(écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires). De son côté, le studio canadien EA Motive travaillerait sur un autre projet, décrit comme «».Evidemment, il faudra sans doute patienter encore un peu avant de découvrir les prochains projetssignés EA, avec un titre qui pourrait tout à fait être proposé sur PC, PS4 et Xbox One, mais aussi sur les nouvelles PS5 et Xbox , attendues en fin d'année. Patience donc.