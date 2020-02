Disney et Lucasfilm dévoilent un trailer pour leur prochain projet Star Wars: The High Republic

Des histoires interconnectées pour tous types de publics



Source : CNET

Si Star Wars fera bel et bien une pause au cinéma jusqu'en 2022, l'univers de George Lucas compte se développer en édition à travers le projetet précédemment connu sous le nom «».Lucasfilm et Disney vont sortir des romans, des comics et des livres pour enfants interconnectés se déroulant environ 200 ans avant les événements de, le premier film dans l'ordre chronologique qui marque le début de la saga Skywalker.Les différents ouvrages montreront une République et un Ordre Jedi en plein âge d'or mais toutefois menacés par les Nihil, décrits comme des «». Les personnages rencontreront également des contrebandiers et autres crapules de l'espace qui viendront les aider ou non dans leurs aventures.Les auteurs impliqués ont été réunis au Skywalker Ranch durant plusieurs semaines pour tracer les grandes lignes de ce projet et développer leurs histoires sans créer d'incohérences dans la trame globale.Les premières publications, dont un roman, un livre pour enfants et plusieurs bandes dessinées, seront regroupées dans une première phase baptisée «» et disponibles aux Etats-Unis dès le mois d'août 2020.