Stadia aura besoin de "plus de temps" pour concrétiser sa vision

© Google

Une grande vision audacieuse pour le jeu vidéo

Source : Engadget

Lancé le 19 novembre dernier dans 14 pays dont la France, Stadia peine à cocher toutes les cases de son cahier des charges. Un travail, dont Andrey Doronichev, Directeur du Management Produit pour Google, confirme qu'il sera de longue haleine., admet le cadre de Google.». Et l'homme de conclure, quelques lignes plus loin chez Engadget, qu'à en juger par le rythme actuel, il est «» dans la capacité de Stadia à faire plus que ce qu'il a promis.Un excès de confiance manifeste, qui ne serait probablement pas partagé par les premiers abonnés au service , dont certains ont une liste de doléances aussi longue que le bras à opposer au beau discours de Andrey Doronichev.Pour ceux-là, il ne fait aucun doute que Stadia est un service qui a été lancé à la hâte. Une bêta qui ne dit pas son nom, et que l'absence manifeste de nombreuses fonctionnalités promises à l'origine tend à confirmer comme telle.