Space Channel 5, le classique de la Dreamcast, fera son retour en VR sur PS4 et PC

© SEGA

Oh la la, revoilà Ulala !

Source : VG247

Au sein du vaste catalogue de licences mythiques de SEGA,ne figure pas parmi les plus populaires. Le titre, sorti en 1999 sur Dreamcast, n'avait pas connu un succès retentissant à l'époque. Pas plus que sa suite parue en 2002 d'ailleurs, pourtant gratifié de la présence du regretté Michael Jackson au casting du jeu, aux côtés de l'emblématique héroïne Ulala.Étonnamment, cela n'a pas empêché SEGA de mettre une nouvelle itération de la licence, baptisée, en chantier. L'éditeur avait en effet donné le feu vert au studio Grounding Inc. en 2016 pour le développement de cette version VR. À noter que plusieurs membres de l'équipe de développement originelle ont travaillé à son élaboration.Nous apprenons aujourd'hui que cette suite sera finalement disponible le 25 février prochain sur PlayStation 4. En revanche, rien ne précise que la version PC, compatible avec Oculus Quest HTC Vive et SteamVR , sera elle aussi disponible à cette date.