A Plague Tale: Innocence débarque bientôt sur le Xbox Game Pass PC

Depuis l'été dernier, le Xbox Game Pass s'est affranchi des frontières de la Xbox One pour s'inviter sur nos chers ordinateurs. L'application est toujours en phase bêta, mais il est déjà possible de télécharger à volonté plusieurs dizaines de jeux. Rappelons au passage que les nouveaux abonnés peuvent obtenir leurs trois premiers mois pour seulement 1 €.Ainsi, les joueurs PC pourront bientôt télécharger à volonté l'excellent. Développé par l'équipe bordelaise d'Asobo , ce titre permet de suivre les péripéties d'Amicia accompagnée de son frère Hugo. Ensemble, ils tentent de fuir l'Inquisition et les rats qui pullulent dans les rues. Le joueur doit faire preuve d'ingéniosité et de discrétion pour échapper à ces menaces.La liste comprend aussi l'action RPGet le somptueux Gris . Ce dernier a beaucoup fait parler de lui à sa sortie en décembre 2018 pour sa direction artistique colorée et magnifique. Une vraie pépite à découvrir de toute urgence. À l'heure actuelle, Microsoft n'a pas communiqué la date de sortie de ces trois jeux sur le Xbox Game Pass PC.