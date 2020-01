Respawn Entertainment (Apex Legends, Star Wars...) évolue et prépare l'avenir

© EA / Disney

Respawn en passe de devenir le studio phare d'EA

Un avenir dans étoiles ?

Source : LA Times

Fondé par Vince Zampella (également à l'origine d'Infinity Ward), le studio a sorti deux jeux vidéo à succès ces douze derniers mois. La structure va donc évoluer pour s'atteler à de nouveaux projets.Autrefois connu pour la licence, Respawn Entertainment a radicalement changé de dimension en 2019. En février dernier, le studio californien sortait sans prévenir un certainpour surfer sur la vague des battle royale. Quelques mois plus tard, Star Wars Jedi: Fallen Order marquait le retour fracassant de la licence du côté des jeux solo. Un pari gagnant puisque le titre a été très bien reçu par la critique et les joueurs.Quelques changements ont donc été effectués au sein de Respawn Entertainment afin de débuter cette nouvelle décennie sous les meilleurs auspices possibles. Vince Zampella, le PDG du studio, a donc été nommé à la tête de DICE L.A. Zampella reste tout de même à la tête de Respawn en parallèle. DICE L.A changera également de nom histoire de ne plus être confondu avec DICE, l'équipe basée à Stockholm à l'origine deou encoreMais ce n'est pas tout ! D'autres employés de Respawn Entertainment prennent également du galon. C'est le cas de Stig Asmussen qui s'occupera des jeux narratifs du studio. Il a déjà dirigé le développement deet il est également passé par Santa Monica Studio à la réalisation de. Enfin, Chad Grenier travaillera exclusivement suret Peter Hirschmann dirigera les équipes en charge d'un jeuen réalité virtuelle.Reste à voir ce que Respawn Entertainment nous réserve pour les années qui viennent.sera sans doute extrêmement soutenu par le studio mais d'autres projets d'envergure devraient rapidement voir le jour. Une suite àsemble inévitable et un potentielpourrait refaire surface.