Star Wars Jedi: Fallen Order signe le meilleur lancement "ever" sur PC (pour un jeu Star Wars)

La Force du côté de Star Wars Jedi: Fallen Order

Source : Engadget

Testé tout récemment dans nos pages, le très réussi Star Wars Jedi: Fallen Order fait la joie de son éditeur Electronic Arts, pour qui le jeu représente «».Sur PC, le jeu devient le titrele plus vendu à son lancement, pour EA.L'éditeur ne divulgue cependant pas le moindre chiffre de ventes, bien qu'il semble on ne peut plus fier de ce nouveau lancement. Pour Vince Zampella, directeur de Respawn Entertainment : «». D'aucuns diront, «» !Rappelons au passage que sur PC, le jeusignait la grande réconciliation entre EA et la plateforme de Valve : Steam . Ceci expliquant peut-être, en partie du moins, ce succès retentissant...