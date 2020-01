S.T.A.L.K.E.R. 2 est toujours en développement, et profite de l’Unreal Engine 4

© GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2 is powered by Unreal Engine: pic.twitter.com/RdDWr4yYj3 — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) 2 janvier 2020

Une future exclusivité Epic Games Store ?

Via : Rock Paper Shotgun

Le compte Twitter officiel du jeu est sorti de son silence jeudi dernier afin de donner quelques informations sur l'avancement du projet.Pas de quoi s'emballer. Le message publié par les développeurs ukrainiens ne donne pour ainsi dire aucune information concrète à propos de, si ce n'est que celui-ci sera, ô surprise, animé par l'Unreal Engine 4. Un moteur, justifie le tweet, qui est le plus à même de proposer «».GSC mise aussi et surtout sur l'UE4 pour faciliter le futur modding de son jeu, ce qui n'est jamais une mauvaise nouvelle.Mais puisque le studio demeure lucide, et comprend bien qu'on voit arriver la chose avec de gros sabots, il ajoute «». Autrement dit, il ne faudrait pas voir dans ce partenariat une assurance que le jeu sera une exclusivité (même temporaire) de l'Epic Games Store. Un point qui sera discuté «», promet le studio.a été annoncé en 2018 et, pour le moment, il est toujours promis pour quelque part en 2021.