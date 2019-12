Google Stadia : la prise en charge sans-fil pour les ordinateurs et smartphones est prévue pour 2020

Google Stadia en sans-fil, c'est pour 2020 !

Beaucoup de « coming soon » pour Google Stadia

Source : 9to5Google

Ce n'est en effet qu'au tout début de l'année prochaine que Google promet de «»...Vous n'êtes pas sans savoir que Google vient tout récemment de mettre un pied dans le monde cruel du jeu vidéo, via sa plateforme Stadia . Une plateforme lancée sans doute un peu trop tôt, avec quelques fonctionnalités manquantes et des soucis induits par ce départ précipité.C'est notamment le cas du mode « sans-fil » : en effet, pour jouer depuis un smartphone ou un PC via le Stadia Controller, le système impose la présence d'un câble USB Type-C et pour bénéficier du mode «» depuis un Stadia Controller, il faut impérativement jouer sur Smart TV, via un Chromecast Ultra.Si Google espérait lever rapidement cette « limitation » technique, cela ne devrait pas arriver avant l'année prochaine. Sur son Store, l'entreprise indique en effet sans ambiguïté que «».À noter que d'autres fonctionnalités telles que le Bluetooth audio ou encore l'intégration de Google Assistant ne sont toujours pas disponibles sur Stadia. Google promet toutefois d'implémenter de nouvelles fonctions à sa plateforme au fil des semaines, et de nombreuses options manquantes se voient attribuer la mention «» promet Google.Rappelons que dernièrement, Google a également du expliquer l'absence de « vraie » 4K 60 fps sur Stadia , un argument de vente pourtant largement mis en exergue avant le lancement du service.Selon certains, si Google Stadia finira (peut-être) par constituer une alternative viable et réellement intéressante, cela n'arrivera pas avant la fin de l'année prochaine.