Stadia se lancera (finalement) avec 22 jeux dont NBA 2K, Grid 2019 et Final Fantasy XV

Google tente d'éteindre l'incendie

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titans: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (gratuit Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Showdown (gratuit Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider (2013)

Trial Rising

Wolfenstein: Youngblood

Un coup d'accélérateur sur le calendrier des sorties

Source : The Verge

Si la liste des 12 jeux prévus pour la sortie du service n'avait pas été très bien reçue par les joueurs, Google a décidé de revoir sa copie en ajoutant une dizaine de nouveaux titres.Nous le savons depuis plusieurs semaines, le lancement de Stadia sera très délicat. En effet, de nombreuses fonctionnalités ne seront pas utilisables le 19 novembre et les restrictions sont nombreuses. Par exemple, seuls les smartphones Google Pixel 2 à 4 seront compatibles et les joueurs devront obligatoirement se munir d'un Chromecast Ultra pour jouer sur leur TV. Enfin, les acheteurs ayant pré-commandé lane recevront pas forcément leur pack cette semaine . Une sortie compliquée donc...Pourtant, Google semble avoir entendu les critiques et vient de communiquer une information capitale. Ainsi, 22 jeux au lieu de 12 seront disponibles dès le lancement. Parmi les nouveaux entrants, nous pouvons citer Rage 2 ou encore Wolfenstein: Youngblood . Voici la liste complète :Ce n'est pas tout puisque la firme américaine compte proposerdès 2019 et d'autres softs très attendus comme Cyberpunk 2077 Watch Dogs: Legion ainsi que, qui débarqueront en 2020. À la base,était le seul titre jouable sans frais supplémentaires pour les abonnés Stadia Pro. Google a décidé d'ajouteraux côtés du FPS de Bungie.Rappelons que Stadia Pro donnera également accès à la résolution 4K-HDR mais qu'il faudra débourser 9,99 € par mois. Contrairement au Xbox Game Pass ou au PlayStation Now, les jeux seront payants en plus de l'abonnement mensuel. Reste à voir si les joueurs sont prêts à opter pour ce modèle économique pas franchement attirant au premier abord...