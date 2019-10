Le saviez-vous ? Un Pokémon Center vient d’ouvrir à Londres, mais fermera ses portes dans moins d’un mois

© Twitter @PokemonNewsUK

Le paradis de tous les fans de la licence (© Twitter @PokemonNewsUK)

Un coin Pokémon en Europe ? Une première depuis cinq ans

If you don't feel well, watch that Sir Pika Dance 🌟🎶#PokemonCenterLondon pic.twitter.com/IjnRWF0l4E — KanaC🎃 (@thebanananoba) October 19, 2019

Des produits exclusifs au magasin londonien

Le Pokémon Center de Londres a la cote ! (© Twitter @Ioachy16)

! Si vous avez l'occasion de vous rendre à Londres dans les prochaines semaines, on ne peut que vous conseiller de faire un petit détour par le centre commercial Westfield London, dans le quartier de Hammersmith. Celui-ci accueille un Pokémon Center depuis le vendredi 18 octobre. Le hic, c'est qu'il a pris la forme d'un pop-up store, une boutique éphémère qui fermera ses portes, au plus tard, le vendredi 15 novembre 2019. Si les stocks s'épuisent vite, le centre pourrait même baisser le rideau encore plus tôt. Dépêchons-nous.Seuls le Japon et Singapour ont la chance d'accueillir un magasin Pokémon, ce qui fait un peu loin pour une visite de courtoisie. En revanche, Londres, cela nous paraît un peu plus accessible, à vol d'oiseau du moins. Pour la première fois au Royaume-Uni, et pour la première fois depuis cinq ans en Europe, il est possible de vous rendre dans un Pokémon Center, et de rencontrer l'idole de toute une génération, Pikachu, mais pas que.Le lieu est ouvert, de façon provisoire donc, en marge de la sortie de Pokémon Épée et Bouclier, nouvel épisode de la série Pokémon, disponible exclusivement sur Nintendo Switch à compter du 15 novembre.Mais alors, que peut-on retrouver dans ce Pokémon Center londonien ? The Pokémon Company précise que sont mis en vente des produits uniques et exclusifs, en plus des produits habituels. Deux zones à thème, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, ont été érigées dans la boutique pour tester la démo des deux versions du jeu.Si la fermeture de la boutique éphémère pourrait intervenir un peu plus tôt que prévu, la firme indique aussi qu'il n'est pas impossible qu'elle limite le nombre d'achats par client, afin de laisser un maximum de visiteurs profiter des produits proposés. Preuve de son succès : certains passionnés ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir fait plusieurs heures de queue uniquement pour pénétrer dans le magasin, ouvert par ailleurs du lundi au samedi de 10h à 22h, et le dimanche de midi à 18h. Une pétition en ligne a également été postée sur le site change.org, pour demander l'ouverture permanente d'un store Pokémon ou d'une boutique en ligne dédiée au Royaume-Uni.Merci d'avoir passé un peu de temps à lire cet épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, pour le septième numéro.