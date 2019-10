Google Stadia veut prédire votre prochain mouvement pour réduire la latence en jeu

Une « latence négative » pour Google Stadia ?

Lire aussi :

Google Stadia va vous permettre de tester des jeux gratuitement

Une fin d'année 2020 mouvementée

Source : Kotaku

Mieux encore, le géant américain promet que Stadia proposera même une latence « négative »...En effet, quoi de plus frustrant pour un gamer que d'être confronté à une latence dans les contrôles, anéantissant parfois l'expérience de jeu... Aussi, chez Google, on compte bien utiliser la puissance des serveurs maison, ainsi que l'intelligence artificielle, pour aboutir sur une «» avec Stadia.Ainsi, Google espère utiliser ses serveurs comme un tampon entre le joueur et le jeu, avec un système de prédiction qui viendra effacer toute forme de latence. Certains titres utilisent déjà un système similaire afin de fluidifier l'expérience de jeu en ligne.Selon le vice-président Google Stadia, Alex Wiltshire : «».En d'autres termes, Google Stadia espère être en mesure de proposer des jeux plus réactifs sur ses serveurs que les jeux Xbox Scarlett et PlayStation 5 qui seront installés localement.La fin de l'année 2020 devrait être riche en émotions pour les gamers, avec l'arrivée sur le marché de la nouvelle Xbox, mais aussi de la nouvelle PlayStation , dont l'appellation officielle PlayStation 5 a tout récemment été annoncée.Reste à savoir maintenant si Google, avec sa toute puissance, parviendra à convaincre le public de l'intérêt de Stadia... Premiers éléments de réponse dans quelques semaines.