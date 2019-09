Google Stadia va vous permettre de tester des jeux gratuitement

Plusieurs offres pour tester gratuitement le service et ses fonctionnalités



Google travaille à rendre Stadia accessible sur le plus d'appareils possible



Lire aussi :

Quels jeux sur Google Stadia ? Notre liste mise à jour régulièrement



Source : Neowin

devrait être accessible au mois de novembre prochain , mais Google commence déjà à donneret les différentes options qui seront proposées.Dans une interview donnée à Android Authority , John Justice, chef de produit pour Stadia, explique que différentesseront proposées aux joueurs dans les mois qui suivent le lancement du service de jeu à la demande. C'est même «» pour les équipes du service.Ces périodes d'essai seront accessibles à la fois aux utilisateurs déjà inscrits pour leur permettre de, mais également pour les non-abonnés afin qu'ils se fassent une idée de la qualité et des services proposés par Stadia.Les, qui permettront aux abonnés ayant précommandé la Founder's Edition d'inviter l'un de leurs amis durant trois mois, seront eux disponibles deux semaines après le lancement du service. Un délai de six mois était précédemment envisagé.John Justice a également évoqué. Il explique que Google se concentrera d'abord sur les ordinateurs de bureau à travers le navigateur Chrome, les tablettes et les téléphones Pixel ainsi que les téléviseurs compatibles. D'autres plateformes devraient être compatibles par la suite.Enfin, les manières de jouer aux jeux proposés par Stadia ont été abordées. Le chef de produit a indiqué que le contrôleur, évoquant le manque d'intérêt des développeurs pour le motion gaming. Les joueurs PC, eux, ne pourront pas utiliser de couple clavier/souris etdéveloppée par Google.