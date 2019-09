Désormais, Sony vend directement ses consoles et ses jeux via sa propre boutique

De PlayStation aux joueurs

Source : PlayStation Blog

Décidément, les enseignes spécialisées dans le domaine des jeux vidéo ont du souci à se faire. Alors que GameStop poursuit son inexorable chute, une nouvelle menace pointe à l'horizon. Il ne s'agit pas d'un énième service de cloud gaming ou d'un autre concurrent, mais bien d'un constructeur qui lance dès aujourd'hui sa boutique en ligne.Cette marque, c'est Sony. Intégrée au site PlayStation.com, cette boutique commercialise directement des consoles, des accessoires ou encore des jeux aux clients sans passer par des intermédiaires. Nous retrouvons dans ses rayons des PS4 Pro, des casques PlayStation VR, des manettes, des codes PlayStation Plus et des titres commeou encoreLa cerise sur le gâteau vient du fait que les abonnés au PlayStation Plus ont droit à la livraison express gratuite. Pour le moment, seuls les joueurs domiciliés aux USA peuvent accéder à la boutique en question. Cependant, si l'essai s'avère concluant, Sony pourrait décider d'ouvrir d'autres espaces de ce type dans plusieurs pays.