L'enseigne GameStop licencie 120 employés, dont la moitié de la rédaction de Game Informer

Un nettoyage estival qui fait très mal

Source : Kotaku

C'est via le site Kotaku que nous apprenons queont été mis à la porte ce mardi 20 août 2019. Cestouchent le siège social desitué à Grapevine, au Texas, et d'autres bureaux dispersés un peu partout aux États-Unis. Une bien triste nouvelle qui démontre les difficultés économiques qui touchent l'entreprise depuis déjà plusieurs mois.Un représentant de GameStop s'est exprimé à ce sujet : «».Plus important encore, le site et magazine Game Informer a également été frappé. Le mensuel américain édité par GameStop a vudu jour au lendemain.Plusieurs rédacteurs ont pris la parole sur Twitter pour exprimer leur désarroi. Le magazine est pourtant à l'origine de nombreuses avant-premières majeures depuis sa création, commeou encore