Gamestop (Micromania) dévisse en bourse avec des ventes de hardware en chute libre

Ce mercredi 5 juin 2019,faisant dégringoler son action à, soit son niveau le plus bas depuis 2003. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la société est remontée timidement à 5,13 dollars, ce vendredi 7 juin. En début d'année s'était déjà retrouvé dans la tourmente en se montrant incapable de trouver un repreneur viable, ce qui avait entraîné une perte de 30% au niveau de sa valeur boursière.Cette récente déconvenue s'explique en grande partie par desenregistrés au premier trimestre 2019. En effet,. Ce n'est guère mieux pour l'occasion qui perd 20%. Au final, les revenus dedégringolent de 13,3% et le bénéfice net positif atteintsur la même période en 2018.Les analystes ont par ailleurs soulevé des incohérences dans la stratégie actuelle de l'entreprise. En effet, l'activité de Gamestop est de plus en plus, l'avènement du dématérialisé et celui des achats par internet. Finalement, la société n'a jamais réussi à se mettre en ordre de bataille face à la dématérialisation et les boutiques en ligne, qui proposent des prix toujours plus compétitifs.Rappelons tout de même que Gamestop traîne uneet que sa valeur boursière a chuté de 70% depuis 2015. C'est au règlement de cette dette que le groupe compte désormais s'attaquer : l'actuel PDG,, a précisé qu'il arrêterait de verser un dividende trimestriel dans ce but, cherchant par tous les moyens à rembourser l'abyssale dette qui endigue la firme. Espérons que cette nouvelle n'entraînera pas des suppressions de postes supplémentaires.