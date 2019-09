Le Royaume Uni va-t-il également bannir les loot boxes ?

Les loot boxes considérées comme des jeux de hasard

Lire aussi :

Les transactions en argent réel arrivent dans Battlefield V



La Commission parlementaire suggère une interdiction des loot boxes

Source : TechCrunch

Et alors que la Belgique a déjà interdit les loot boxes - dont abusent énormément certains studios leaders du milieu -, la Commission parlementaire du ministère britannique du numérique, des médias et des sports souhaite une meilleure réglementation.Les jeux de hasard sont un vrai problème au Royaume-Uni. Un problème pouvant être lié aux loot boxes, selon le gouvernement. C'est à travers une Commission parlementaire qu'une étude a été menée sur les nouvelles technologies et notamment cette nouvelle forme d'achat proposée par nos jeux modernes.Dans certains cas, il s'agit de simples achats esthétiques, comme dans Fortnite , mais dans d'autres, un vrai « pay to win » en plus du prix de base d'un jeu. Les joueurs se rappellent de la polémique autour de Star Wars Battlefront II , proposé par EA.C'est notamment EA qui s'était défendu face à la Commission parlementaire britannique en expliquant que les loot boxes n'étaient que des «», entendre par là des achats innocents à la façon d'un jouet. La Commission parlementaire n'a pas semblé convaincue et évoque un jeu de hasard pour définir les loot boxes. Cette dernière explique que ce qui peut être «».Face à cette conclusion, la Commission parlementaire pense que le gouvernement du Royaume-Uni devrait appliquer des mesures exemplaires. On parle notamment d'appeler les studios à mieux gérer la conception des loot boxes, notamment face à une volonté « délibérée » de faire abstraction des dérives que ces achats peuvent entraîner en appliquant tel modèle économique.Reste à savoir si le gouvernement britannique entendra les recommandations de la Commission parlementaire. Dans le cas où la réception serait bonne, le Royaume-Uni pourrait bien encadrer de façon beaucoup plus stricte les loot boxes, voir les interdire. Même si pour la Commission britannique, il s'agit avant tout de protéger les joueurs des risques d'addiction que peut entraîner ce modèle économique, qu'il s'agisse d'enfants ou parents, mais également des énormes pertes financières face à des achats compulsifs reposant sur le hasard du contenu de ces boîtes.