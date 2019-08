Les loot boxes dans Rocket League, c'est fini !

Rocket League prend exemple sur Fortnite

Source : The Verge

Ce système, très décrié par les joueurs mais paradoxalement largement adopté, est également présent dans. Seulement voilà : Psyonix et Epic Games ont décidé de mettre fin à cette pratique. Pour rappel, le second cité a racheté le premier en mai dernier C'est en mai dernier qu'Epic Games a racheté Psyonix, développeur de. Une acquisition du studio derrièrequi, dans son mode PvE «», propose d'avoir un regard sur le contenu des boîtes obtenues avant achat. Et c'est cette forme qu'adopteraavec les siennes,- et donc de jeu d'argent - souvent décriée par les joueurs et dans le viseur de plusieurs institutions gouvernementales Les deux sociétés ont dévoilé, à travers un communiqué de presse, l'abandon despour. C'est à la fin de l'année 2019 que cette nouveauté sera mise en place.Jusqu'à maintenant, les joueurs du titre récupéreraient des caisses de façon aléatoire. Le contenu de ces dernières restait secret jusqu'au paiement. Des événements ponctuels permettaient également l'obtention de ces fameuses « clés ».