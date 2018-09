Acheter des loot-boxes symptôme de dépendance aux jeux de hasard ?

Les chercheurs soulèvent un problème d'éthique

Au mois de juin dernier paraissait un article dans la revue Nature Human Behaviour , dont le titre était :Interpellés par cet article, des chercheurs de l'Australian Environment and Communications Reference Committee (ECRC) ont ainsi eu l'idée de conduire une étude destinée à vérifier ce fait.Réalisée auprès de plus de 7 000 joueurs, les résultats de ladite étude ont ainsi été récemment publiés. Des résultats indiquant notamment que plus la dépendance d'une personne aux jeux de hasard est grande, plus elle est susceptible de dépenser de l'argent pour des coffres dans les jeux vidéo.En plus d'affirmer que les personnes les plus "accros" aux jeux de hasard étaient les plus susceptibles de dépenser des sommes folles dans ces fameux coffres, les chercheurs sont allés plus loin en affirmant que ces "loot box" pouvaient être, et servir devers une potentielle dépendance au jeu.Ils recommandent ainsi que les jeux offrant la possibilité d'acheter des coffres le signalent par un message à destination des parents des jeunes joueurs, en plus d'interdire tout simplement aux mineurs de pouvoir en faire l'acquisition.Un rapport au coeur duquel les chercheurs ont également accusé les développeurs de ces jeux vidéo, d'exploiterafin de gagner de l'argent.