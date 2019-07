Rage 2 va se doter de trois nouveaux modes de jeu gratuits le 25 juillet

© Bethesda

Update 2 is coming July 25 with 3 new ways to play: New Game +, Ironman Mode, and Ultra-Nightmare difficulty.



Plus fixes and quality of life improvements, such as an added flashlight, skippable Ark tutorials, and more! 💖 pic.twitter.com/xQsAOFCb1F — RAGE 2 (@rage) July 16, 2019

Un mode Ironman et New Game+

Sobrement intitulée « Update 2 » et révélée sur Twitter par l'équipe de développement, cette mise à jour plutôt velue verra naître non seulement, mais aussi une bonne quantité d'améliorations de confort pour les joueurs deLes trois nouveaux modes qu'ajouteront les équipes d'id Software et Avalanche sont les suivants. Le New Game+, qui permettra aux joueurs ayant déjà fini le jeu de relancer une partie tout en conservant leur équipement ; le mode Ironman dont on ne sait encore rien, etOutre ces ajouts bienvenus, on apprécie surtout les ajustements que les développeurs vont apporter à. On retient notamment l'arrivéepour faciliter les déplacements dans les zones sombres ou à la nuit tombée, mais aussi desFPS nerveux et cathartique perdu dans un monde ouvert tristounet, Rage 2 avait été noté 3/5 dans nos colonnes . Il est disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis le 14 mai.