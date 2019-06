Half-Life : le remake Black Mesa se dote enfin des cartes du dernier niveau

© Black Mesa Team

« Cela ne sera plus très long »

Comment accéder à la bêta ?

Pour accéder aux niveaux en bêta, il vous faut ouvrir les branches correspondantes dans les paramètres de Steam. © Black Mesa Team

Source : Steam Community

Étaient, oui, car l'équipe responsable du projet vient d'annoncer sur Steam qu'elle entamait une phase desur les trois premièresde Xen - le dernier chapitre de», écrit lasur. Et de rassurer leurs fans en lançant «».De la patience, les fans du projet en ont à revendre ! Cependant ils devraient être satisfaits du résultat. Pour cause : l'équipe derrière cette refonte ne s'est pas contentée de recréer à la lettre la dernière zone du jeu de. L'approche detient plus de la- ce qui tend à expliquer que les délais aient pu être exagérément longs.Le site spécialisés'est plongé dans cette bêta et nous livre une série de vidéos permettant de se mettre dans le bain.Si vous détenez la version complète desur Steam (le jeu est actuellement proposé à), il vous suffit de vous inscrire à la branche «» dans les paramètres du titre.Soucieux que vous puissiez vous essayer à ce dernier chapitre et donc, le studio derrière Black Mesa invite celles et ceux n'ayant pas envie de retraverser les 19 premiers niveaux du jeu à inscrire «» dans la console de développement du jeu.