Contrairement à BO4, le prochain Call Of Duty aura droit à une campagne solo

Crédits : Activision Blizzard

Infinity Ward à la manœuvre

Une information en provenance directe de la bouche de Rob Kostich, Président de la publication d'Activision Blizzard qui, au cours d'une récente conférence financière , a confirmé que le prochainaura droit à «».Si Activision Blizzard ne déroge pas au roulement habituel des studios à la barre de la licence, c'est logiquementqui sera à la manœuvre sur le prochain volet du FPS militariste.Le studio, connu aussi bien pour avoir signé les meilleurs volets (1 et 2) que les pires (et), aura fort à faire pour séduire les joueurs qui semblent ne plus en avoir que pour, dont est judicieusement dotéD'autant que sur ce créneau-là, Infinity Ward a tout intérêt à fourbir ses armes. En effet, ce début d'année est d'ores et déjà marqué au fer rouge par la fulgurance d'un certain Apex Legends qui, en plus d'être, est développé par Respawn Entertainment, un studio monté par ... les fondateurs d'Infinity Ward.