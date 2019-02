Apex fait rebondir EA en bourse après la chute de plus de 17% la semaine dernière

EA se relance et voit son action grimper à 97,60$

L'avenir d'Apex semble très prometteur

Source : Market Watch

Ce jeu, vous vous en doutez, c'est le battle royale Apex Legends . Développé par Respawn Entertainment (Titanfall), ce dernier a cumulé plus de 10 millions de joueurs seulement trois jours après sa sortie.En effet, à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'action d'EA grimpe de 16,05%. En seulement 4 petits jours, l'action a augmenté de presque 20$ et pointe actuellement à 97,60$. Les ventes décevantes de Battlefield V avaient totalement plombé les prévisions des analystes etavait donc logiquement dévissé en bourse, entraînant ses concurrents (comme Ubisoft par exemple) dans son sillage.Autre bonne nouvelle pourdevrait poursuivre son ascension dans les semaines qui viennent. Dès le mois de mars, les développeurs lanceront la première saison de leur jeu et un pass de combat sera alors disponible à l'achat. Ce dernier comprendra divers objets permettant de personnaliser les avatars du soft, bref encore un excellent moyen pour l'éditeur de se mettre quelques millions en poche. Si Respawn continue d'améliorer sa formule, alors cette nouvelle licence se déroulant dans l'univers de Titanfall a de beaux jours devant elle.En 2019,aura fort à faire pour convaincre les joueurs comme les investisseurs. Anthem, qui sortira le 22 février, viendra clôturer l'année fiscale de l'éditeur. D'autres jeux, toujours prévus pour cette année, comme Sea of Solitude, FIFA ou encore Star Wars Jedi: Fallen Order sont également attendus au tournant.