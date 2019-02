EA : le titre s'effondre en bourse suite aux ventes décevantes de Battlefield V

Battlefield V entraîne EA dans sa chute

La satisfaction FIFA 19

Andrew Wilson, le PDG d', l'a explicitement reconnu : «» au quatrième trimestre 2018 (et troisième trimestre fiscal pour l'entreprise). En pointant particulièrement du doigt un des titres de l'éditeur.Carmisait beaucoup sur, et la déception n'en a été que plus grande. Pourtant, le chiffre des ventes du jeu ne semble pas ridicule : 7,3 millions. Mais l'entreprise en espérait plus de 8 millions. De plus, cette statistique paraît un peu faible en comparaison aux 20 millions d'exemplaires écoulés de, tous supports confondus.D'autant qu'à ses performances décevantes s'ajoutent celles desur mobile. Et cela pèse sur les résultats de l'entreprise, à plus d'un titre. Car l'éditeur a été contraint desur l'ensemble de l'année fiscale, les passant de 4,5 à 4,2 milliards d'euros. Une annonce qui n'a pas enchanté les marchés : la nuit dernière, le cours de l'action d'EA accusait uneSi on veut voir le verre à moitié plein, il reste tout de même quelques bonnes nouvelles pour la société américaine. Tout d'abord, le dernier trimestre 2018 affiche tout de même une croissance du chiffre d'affaires sur un an (+120 millions, pour atteindre 1,2 milliard d'euros) et un bénéfice net de 230 millions d'euros, alors que les chiffres étaient dans le rouge l'année passée (perte de 163 millions d'euros).Par ailleurs, l'éditeur compte dans ses rangs le. Sans surprise, il s'agit de, avec ses 20 millions d'exemplaires écoulés. De plus, EA compte sur le tout récent Apex Legends , ainsi que sur ses futurs titres (...), pour remonter la pente. De quoi retrouver l'optimisme pour 2019 ?