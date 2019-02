Activision Blizzard va licencier 800 employés malgré une année 2018 record

Crédits : Casimiro PT / Shutterstock.com

Un plan de restructuration visant à dégraisser les effectifs



Il y a quelques semaines, Bungie s'était séparé d'Activision Blizzard en emportant avec lui le bébé Destiny 2. Crédits : Activision Blizzard

Licenciements massifs malgré une année record

Bloomberg révélait l'affaire il y a quelques jours, et la chose est aujourd'hui confirmée :va licencier 800 de ses quelques 9600 employés - soit environ 8% de ses effectifs.Dans une note parvenue aux employés que Kotaku est parvenu à se procurer, on apprend que le plan de restructuration vise à dégraisser certaines équipes en sureffectif par rapport aux besoins actuels du groupe.Cela concernerait en priorité les équipes non dédiées au développement de jeux vidéo, à l'exception du studio High Moon qui avait été appelé en renfort sur Destiny 2, mais dont celui-ci n'est plus sous le giron d'Activision Blizzard depuis que Bungie a pris la poudre d'escampette La note promet aussi que les employés éconduits recevrontComme rappelle Gamekult , ce plan de restructuration vise aussi à consolider les équipes allouées aux jeux les plus rémunérateurs du groupe. Activision Blizzard avait ainsi annoncé lors de la présentation de ses résultats annuels que les contingents dédiés à Call of Duty, Candy Crush, Overwatch et autres jeux BlizzardCar les finances d'Activision Blizzard vont bien, et même très bien. 2018 a d'ailleurs été une, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 6,61 milliards d'euros duquel il a tiré un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros. Autant dire que les 150 millions de dollars de charges diverses qui passeront dans le licenciement des 800 salariés n'apparaissent pas comme particulièrement douloureux.