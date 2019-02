L'e-sport va générer des recettes mondiales qui atteindront le milliard de dollars en 2019

Les droits de diffusion de l'e-sport vont exploser en 2019



Les principales sources de revenus de l'e-sport mondial pour 2019, selon Newzoo

Un nombre de téléspectateurs qui ne cesse de grimper

La Chine continue de refaire son retard

ne cesse de gagner du terrain sur l'échiquier économique mondial, à tel point que des pays comme la Chine ont décidé de reconnaître l'activité comme une profession à part entière sera une année faste pour le marché mondial de l'e-sport, puisque pour la première fois, celui-ci, si l'on en croit le rapport publié le mardi 12 février 2019 par la société spécialiste dans les analyses de jeux et d'e-sports, Newzoo.En 2019, les revenus du marché de l'e-sport atteindront le montant faramineux de 1,1 milliard de dollars, porté par une. C'est en découpant ce chiffre en morceaux que l'on se rend compte à quel point le marché est devenu une énorme machine.Ledevrait représenter la part la plus importante des revenus, avec 456,7 millions de dollars estimés (+34,3 % par rapport à 2018). Puis suit - et c'est assez dingue - les, comme les droits TV, qui attendront 251,3 millions de dollars selon Newzoo (+41,8 %). Ensuite, arrive laavec 189,2 millions de dollars (+14,8 %), suivie deset de laavec 103,7 millions de dollars (+22,4 %), et lesavec 95,2 millions de dollars (-3,0 %).L'e-sport n'en est plus au simple plaisir pris par le joueur, mais il est devenu un véritable spectacle, une expérience vécue par le téléspectateur. «», note Peter Warman, le PDG de Newzoo.Le nombre de téléspectateurs du marché devrait, selon la société d'analyses. Encore une fois, cette donnée est croissante, avec une progression de +15 % par rapport à 2018. Dans ses projections, Newzoo voit même l'audience globale atteindre les 645 millions de téléspectateurs en 2022, avec toujours plus de passionnés et davantage de spectateurs occasionnels également. Ce renforcement des passionnés et des curieux montre d'ailleurs tout le potentiel à venir du marché.Cette année,devrait à nouveau représenter le plus grand marché de l'e-sport avec des revenus estimés à 409,1 millions de dollars. On recense près de 24 millions d'amateurs nord-américains.ne devrait plus rester la seconde région en termes de revenus. Elle devrait être devancée par, qui générera des revenus supérieurs à 200 millions de dollars en 2019. Soyez les bienvenus dans le nouveau monde.