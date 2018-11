Nintendo Switch : un bundle Mario Kart 8 Deluxe pour cartonner à Noël

Quel bundle pour Noël ?

Mario Kart 8 Deluxe, le bundle gagnant

Source : Gamekult

En cette fin d'année 2018, Nintendo compte bien (une nouvelle fois) faire exploser les compteurs de ventes à Noël et installer un maximum de Switch sous les sapinsSi la seconde année de la console hybride fut un peu moins gargantuesque que la première (pas de Zelda, pas de Mario...), laa néanmoins accueilli quelques excellents titres, comme Super Mario Party, Bayonetta 1 & 2, Donkey Kong Tropical Freeze, Pokémon Let's Go ou encore l'excellent portage de Diablo 3 récemment. À ceux-ci viendra bientôt s'ajouter un certain Super Smash Bros Ultimate.Histoire d'aguicher les joueurs, Nintendo a lancé de nombreux bundles ces derniers jours. Ainsi, en boutiques, on peut notamment mettre la main sur deux packs Pokémon Let's Go, mais aussi sur un bundle collector Diablo III, sans oublier le pack Super Smash Bros Ultimate, en vente depuis quelques jours . Pas suffisant pour Nintendo, qui va lancer la semaine prochaine ce qui devrait être le «» de cette fin d'année.En effet, dès le 3 décembre, il sera possible de mettre la main sur un bundle réunissant la Nintendo Switch, en édition standard, ainsi que l'indémodable. Un pack qui contient donc l'essentiel pour bien démarrer : un jeu accessible à tous et axé multijoueur, via les joy-con.À noter toutefois que le jeu ne sera pas préinstallé dans la mémoire de la console et qu'il faudra donc télécharger ce dernier via l'eShop une fois la console déballée. Un pack dont on ne connaît pas encore le prix, mais certains évoquent un tarif de 299 euros.