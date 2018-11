YouTube sur Nintendo Switch dès novembre ?

Fotolia

YouTube sur Nintendo Switch ? Ça ne peut être qu'une bonne chose...

❓Rumeur - L'application YouTube devrait arriver prochainement sur Nintendo Switch, plus précisément le 8 novembre si on en croit le site de Nintendo America. pic.twitter.com/NgvBhDJu1G — NintendHOME (@NintendHOME) 3 novembre 2018

Netflix, Spotify... qui seront les prochains ?

Voilà une nouvelle qui pourrait satisfaire bon nombre d'utilisateurs, notamment les plus jeunes, friands de vidéo. Il y a quelques jours, le site américain dea -volontairement ou non- laissé apparaître l'application à télécharger. Les internautes avisés qui ont pu s'en apercevoir ont eu le temps de faire, retirée du site assez rapidement. Qui plus est, celle-ci annonçaitauSi la Nintendo Switch a déjà convaincu près de(dont environ 1,5 million en France) grâce à un modèle hybride attractif et un catalogue de jeux qui l'est tout autant, celle-ci souffre d'un cruel manque qui pourrait remettre en question son modèle, à terme.Les applications, ce n'est pas vraiment le fort de la Switch, et Nintendo a compris que cela doit changer. L'arrivée de YouTube serait donc bien vue, déjà pour les consommateurs de la plateforme, mais aussi comme solution pratique pour retenir les joueurs entre deux parties. Sans oublier que le jeune public y est très présent. Que ce soit en mode salon ou portable, l'intégration d'une telle application ne sera que bénéfique pour la Switch.La probable arrivée -mais pas encore réellement officielle, précisons-le une nouvelle fois- de YouTube sur Nintendo Switch ravit les joueurs . Mais la plateforme vidéo de Google ne pourrait être que la première d'une liste d'applications qui feraient rapidement leur apparition sur la console nippone.Beaucoup d'internautes réclament Netflix (son concurrent Hulu est déjà présent aux États-Unis), d'autres s'interrogent sur Discord, même si celle-ci n'a pas de réel intérêt sans multitâche. Enfin, sont évoquées ici et là des appli comme Spotify, Twitch ou Amazon Prime Video... Pour l'instant, contentons-nous de ce que Nintendo veut bien nous donner.