Fuze4, le jeu qui vous apprend à créer des jeux, sortira sur Switch le 1er avril 2019

Des tonnes d'assets à disposition

Apprendre à programmer un jeu vidéo, de manière simple et accessible. Voilà le projet porté par, la version Switch de l'interface de programmation imaginée par l'entreprise britannique éponyme. Aujourd'hui, un post de blog succinct nous apprend que ce jeu qui vous forme au développement de jeux sortira finalement le 1avril 2019.Revendiquant fièrement son accessibilité, Fuze4 ne nécessite aucune expérience de programmation préalable. Et pour permettre à tous de laisser libre cours à leur imagination, Fuze annonce que desseront disponibles dès la sortie du jeu. Une énorme quantité de modèles 3D, de musiques et bruitages qui permet au studio de justifier son retard de plusieurs mois sur la sortie de son application.Fuze4 embarquera également un éditeur d'image, ainsi qu'un synthétiseur pour confectionner un large éventail de sons et d'images. De nombreux tutoriels seront de la partie pour guider pas à pas les apprentis programmeurs, qui pourront ensuite les tester grandeur nature en projetant le fruit de leur labeur sur la Switch.Notez que si Fuze4 est conçu pour être utilisé avec l'écran de 7 pouces de la console de Nintendo, l'application sera compatible avec les claviers USB, que vous pourrez brancher sur le dock de la Switch.