Un émulateur Nintendo Switch permet de terminer Super Mario Odyssey

L'odyssée prend forme !

Un projet qui avance rapidement

Pour rappel, Yuzu est un émulateur open-source Nintendo Switch qui a été annoncé en janvier dernier. Il peut être utilisé sur Windows, Linux et macOS. S'il est toujours en développement à l'heure actuelle, l'émulateur peut déjà faire tourner certains titres emblématiques de la console comme la dernière aventure en date du célèbre plombier moustachu.Même si, d'après les développeurs de Yuzu, il y a encore pas mal de travail, Super Mario Odyssey est jouable du début à la fin avec une qualité tout bonnement excellente pour un émulateur. Ce dernier a été officialisé il y a moins d'un an et des progrès spectaculaires ont été réalisés en un laps de temps aussi court.Ainsi, comme le démontre la vidéo postée sur YouTube par BSoD Gaming, tous les niveaux du jeu peuvent être parcourus dans des conditions plus que correctes. Alors bien évidemment, il y a toujours des imperfections, en particulier avec des bugs d'affichage ou encore des chutes de framerate. Pas d'inquiétude à avoir, ces éléments seront améliorés au fil du temps.Pour télécharger Yuzu, il vous suffit de vous rendre à cette adresse . Vous pouvez aussi soutenir financièrement le développement de l'émulateur si vous le désirez. Pour cela, il faut vous rendre sur Patreon pour obtenir quelques avantages en prime. Actuellement, Yuzu peut faire tourner des jeux comme Puyo Puyo Tetris, Cave Story + ou encore The Binding of Isaac: Afterbirth +. Pour rappel, le téléchargement de ROM est illégal si vous ne possédez pas le jeu original.