Nintendo Switch : pénurie en vue au Japon... à cause de Pokémon Let's Go

Pokémon contre le reste du monde

Disponible depuis quelques jours en France comme dans le reste du monde,sur Nintendo Switch connait un énorme succès auprès des joueurs. Conçu pour être une passerelle entre les univers Pokémon et Pokémon GO, le jeu a d'ores et déjà dépassé le seuil des 3 millions de ventes , avec pas moins de 661 240 unités écoulées au Japon lors des trois premiers jours de commercialisation.Une excellente nouvelle pour Nintendo donc, sans compter le fait que ce nouveau Pokémon semble également avoir convaincu de nombreux joueurs à adopter la Nintendo Switch. En effet, sur la période, la Nintendo Switch s'est écoulée à plus de 200 000 exemplaires, contre "seulement" 17 789 pour la PS4 de Sony. Certains revendeurs locaux sont d'ailleurs à court de Nintendo Switch... Mission accomplie donc pour Nintendo, avec un Pokémon Let's Go qui semble pousser de nombreux adeptes de la version mobile de basculer sur la Nintendo Switch.Rappelons que le jeu est disponible en deux versions (Evoli et Pikachu), avec la possibilité de mettre la main sur un coffret incluant une PokéBall Plus, sans oublier deux bundles en édition limitée, incluant le jeu et la console Nintendo Switch. Autant dire que la folie Pokémon devrait perdurer (au moins) jusqu'à Noël.