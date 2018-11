Super Smash Bros. Ultimate fuite intégralement... deux semaines avant sa sortie officielle

Une fuite du jeu avant sa sortie... la tuile

Le larcin proviendrait du Mexique

Pour tout amateur de l'universreprésente un peu le Saint Graal du jeu vidéo. Le titre de combat, qui réunit 74 personnages issus des séries Super Mario, Zelda, Donkey Kong, Final Fantasy VII, Pokémon, Fire Emblem, Sonic, Metal Gear Solid, Mega Man, Pac-Man, Street-Fighter et bien d'autres, connaît pourtant une déconvenue enquiquinante.Le jeu, qui va débarquer, s'apprête à battre un record sur la console japonaise. Il est d'ores et déjàjaponaise et va dépasser les ventes de, l'épisode de la licence le mieux vendu avec quelques 13,29 millions d'exemplaires.Alors forcément, Nintendo se passerait bien on l'imagine de mauvaises nouvelles pouvant entacher ce succès annoncé.vient en effet de révéler qu'du jeu a déjà fait l'objet d'une fuite en ligne. Sur les forums de piratage, du contenu caché comme des scènes coupées, des costumes et des éléments de la bande son circulent aussi.La fuite proviendrait de, qui auraient vendu des copies physiques deplusieurs semaines avant sa sortie officielle. Des pirates seraient même allés jusqu'à produire des copies jouables du jeu, échangées sur Internet.En réaction, Nintendo a logiquement déposé plainte pourcontre les YouTubers qui téléchargent des chansons et des vidéos du jeu. La firme japonaise n'espère plus que cet écho n'aura pas une résonance exponentielle.