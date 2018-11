7,1 millions de dollars : le crowdfunding de Shenmue III s'envole

Une sortie plusieurs fois retardée

Prochainement disponible sur PC et PS4

Source : DigitalTrends

Shenmue III vient de passer une nouvelle étape : officiellement évoqué lors de l'Electronic Entertainment Expo (E3) 2015, le titre édité para rapidement rencontré un succès historique sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. De juin à juillet 2015 , pas moins de 6 333 295 de dollars ont été amassés auprès de 69 320 contributeurs. Un record sur Kickstarter Et alors que l'avancée du projet prenait du retard - la sortie a été repoussée en 2018 puis 2019 -, une secondea été lancée sur Slacker Backer . Résultats : 846 215 dollars ont été ajoutés au pactole déjà conséquent, le faisant ainsi grimper àgrâce à la participation de 81 087, comme le précise le billet publié dans leur rubrique Actu.Le troisième volet de cette franchise créée à la toute fin des années 1990 devrait ainsi débarquer le 27 août 2019, si l'on se réfère à la date communiquée par Ys Net. Au regard des divers retards observés ces dernières années, le doute est permis quant à la fiabilité de cette information. Le fait est quedébarquera bel et bien sur PC et PlayStation 4. Ce n'est maintenant plus qu'une question de temps.