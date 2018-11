Blizzard développerait son propre Pokémon Go-like sur le thème de Warcraft

Un « Warcraft Go » dans les cartons de Blizzard



Diablo Immortal a été accueilli très froidement par les fans. © Blizzard Entertainment

Malgré la tiédeur (disons plutôt froideur) de l'accueil réservé à après son annonce , Blizzard persiste et signe. Un long papier de Kotaku nous apprend que l'éditeur aurait dans ses cartons une version maison de, basée sur ledeLe papier de Kotaku, très largement dédié à la licence Diablo, consacre un paragraphe aux hobbies des développeurs travaillant chez Blizzard. On y apprend notamment queest extrêmement populaire sur le campus de l'éditeur.WarcraftPokémon Go», écrit le journaliste de Kotaku.Si les détails se feront attendre encore un bon moment, nous savons d'ores et déjà que le jeu disposera de mécaniques de jeu en solo.», déclare l'un des développeurs interrogés par Kotaku.«».C'est en tout cas tout le mal qu'on souhaite à Blizzard pour son « Warcraft Go », même si le même problème de réception risque de se poser. En effet, les détracteurs defustigent en premier lieu le déracinement de leur saga fétiche sur un médium qui ne saurait lui rendre justice.