Microsoft : une visite virtuelle de son futur campus, sur Minecraft

Le nouveau campus Microsoft déjà accessible, via Minecraft

Une visite virtuelle ouverte à tous

Il y a quelques semaines, un féru d'Apple affichait sur FlickR une impressionnante reconstitution du campus du géant américain, à base de LEGO (et 85 000 briques très précisément). Aujourd'hui, c'est au tour dede proposer une reconstitution de son, non pas à base de briquettes en plastique, mais viaEn effet, dans l'escarcelle de Microsoft depuis quelques années maintenant, Minecraft est régulièrement mis en avant par le groupe de Redmond. Pour vanter HoloLens, pour faire vendre des Xbox One... tout est bon pour placer Minecraft. Aujourd'hui, Microsoft propose donc de visiter son futur campus (à venir en 2022) de manière virtuelle, avec une reproduction des lieux en mode Minecraft.De cette manière, celui qui dispose d'une version Education de Minecraft peut d'ores et déjà se balader sereinement sur le futur campus de Microsoft. À cela s'ajoutent également différents quizz, mais aussi des personnages à rencontrer, qui peuvent raconter l'Histoire de Microsoft.Selon Microsoft, cette visite permet à l'utilisateur de visualiser le futur campus à la bonne échelle, et donne un excellent aperçu de ce que sera ce nouveau (gigantesque) campus. À noter que le fichier mis à disposition par Microsoft permet de jouer en "Creative Mode", et donc de tout détruire (ou de créer de nouveaux bâtiments), et le géant américain conseille ainsi aux professeurs de lancer le jeu en Survival Mode.Pour visiter le futur campus Microsoft via Minecraft, il suffit de suivre les indications proposées à cette adresse (en anglais)