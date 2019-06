Gears 5 apparaît sur Steam : un lancement prévu pour le 10 septembre

Gears 5, le 10 septembre sur Xbox One et PC

Source : Windows central

Dans le cadre de l'E3 2019, et plus particulièrement durant la conférence Microsoft , les développeurs de Gears 5 avaient annoncé la date de disponibilité du jeu , sur, pour le 10 septembre. Les joueurs PC ne seront pas en reste, puisqueUnqui proposera évidemment, sans oublier le multijoueur, ainsi qu'. Ce dernier demande à un groupe de trois joueurs d'aller le plus loin possible (et le plus vite possible), dans des environnements remplis d'ennemis et en proie à des vapeurs toxiques.Soulignons quesera proposé sur lede Microsoft, et sera donc jouable «» par tous les abonnés au service du géant américain, disponible sur Xbox One comme sur PC.