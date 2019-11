Sur Steam, vous pouvez maintenant inviter des joueurs iOS et Android

Seul le joueur « hôte » doit détenir le jeu

Le mois dernier, Steam annonçait le lancement en bêta du Remote Play Together. Au travers de cette nouvelle fonctionnalité, la possibilité de jouer en multijoueurs local avec des amis sous Windows, macOS ou encore Linux. Un mois plus tard, Valve ajoute deux nouvelles plateformes au concept : iOS et Android.Le principe de fonctionnement du Remote Play Together est simple : le joueur « hôte » doit simplement installer et lancer le jeu sur son ordinateur. Ses amis sous Windows, macOS ou Linux n'ont alors plus qu'à rejoindre la partie via le Steam Remote Play.Pour jouer depuis un smartphone ou une tablette iOS ou Android, le principe est semblable, à ceci près qu'il faut passer par les applications Steam Link et Steam Chat. Fait (très) intéressant : seul le joueur « hôte » a besoin de détenir le jeu, les autres joueurs ne sont que des « invités » et peuvent donc se dispenser d'une copie.Si l'on manque encore un peu de recul sur l'efficacité de cette fonctionnalité lors de parties sur terminaux mobiles, The Verge note qu'en dépit de quelques légères chutes de framerate, l'expérience se montrait convaincante lors des démonstrations faites par Steam.Quoi qu'il en soit, et pour fêter le lancement de son Remote Play Together, Steam propose en ce moment des promotions sur une large sélection de titres compatibles avec cette nouveauté. Cette sélection est accessible à cette adresse