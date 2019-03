Steam engage enfin de vrais êtres humains pour combattre le review bombing

Crédits : Casimiro PT / Shutterstock

Steam veut combattre le review bombing



Le pic d'avis négatifs sur Metro Redux après l'annonce de l'exclusivité de Metro Exodus à l'Epic Games Store. Crédits : jeuxvideo.com



Les périodes d'avis de matraquage hors-sujet, tels qu'ils apparaîtront dans l'espace d'administration des développeurs. Crédits : Steam

Un nouveau système gagnant-gagnant, selon Steam

Source : Steam

Ce faisant,veut donner moins d'importance aux pics d'évaluations qu'il définit comme « hors sujet ». Comprendre : les avis réactionnaires laissés par certains joueurs après une annonce leur ayant déplu et qui font chuter la popularité du titre qui en fait les frais.Sur, la popularité d'un jeu est définie en fonction de deux critères : la tendance des avis en général et celle des avis récents. Et c'est précisément cette dernière qui pose le plus de problèmes, récemment. La saga de jeuxen a d'ailleurs fait les frais il y a quelques semaines. Après l'annonce de Deep Silver que, le dernier volet de la saga, sortirait en exclusivité temporaire sur l'Epic Games Store, les précédents épisodespar des joueurs mécontents sur Steam.Des comportements réactionnaires et contre-productifs qui poussent Valve à. Pour ce faire, le grand maraîcher du jeu vidéo a mis au point un algorithme qui va «», qui va ensuite notifier une équipe composée d'êtres humains (un fait rare chez Steam). Celle-ci sera missionnée poursur les causes probables du review bombing et alertera les développeurs, qui auront le choixprésenté sur leur fiche de jeu.Quel que soit leur choix, les développeurs auront de toute manière accès à ces données dans leur espace privé.L'objectif, rappelle Steam, est double. D'une part, il s'agit de. D'un autre côté, «(les évaluations, ndlr)». Aussi, l'algorithme mis au point par Steam a-t-il été conçu pour. «», indique Valve dans son billet de blog Une bonne manière de, à l'heure où le modèle de Steam est plus que jamais pointé du doigt. Entre les coups de boutoir de son nouveau concurrent Epic Games et les scandales à répétition sur l'absence totale de modération sur les jeux ayant droit de cité sur sa plateforme , l'entreprise de Gabe Newell semble décidée à entamer de gros chantiers pour s'assurer une nouvelle décennie aussi faste que la précédente.