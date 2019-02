Il est enfin possible de jouer hors-ligne sur l’Epic Games Store

Crédits : Epic Games

Mais toujours pas de sauvegarde dans le cloud

Deux mois et demi après l'officialisation du service , l'se dote enfin d'une fonctionnalité de jeu hors-ligne.Se passer d'unepour profiter de ses jeux préinstallés devient possible depuis l'Epic Games Store. Dans son communiqué , Epic Games précise que «», mais que d'autres, et notammentet, seront évidemment inutilisables (car ce sont des jeux en ligne, ndlr).Une fonctionnalité élémentaire dont on salue l'arrivée, mais qui nous rappelle également que le magasin numérique d'Epic Games est toujours, permettant de retrouver ses sauvegardes depuis n'importe quel appareil. Selon les confessions de Sergey Galyonkin (le papa de SteamSpy devenu directeur de la publication de l'Epic Games Store), la chose devrait arriver dans le courant du mois de février, tout comme les succès.