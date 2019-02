La cérémonie des Steam Awards aura lieu ce vendredi à 19 heures

Qui l'emportera ?

La cérémonie se tiendra le, heure française. Le palmarès y sera dévoilé et les gagnants feront même un petit discours pour célébrer leur victoire. Clairement, il ne faut pas nous attendre à des annonces lors de cet événement, donc inutile d'imaginer la présence d'un certain Half-Life 3, par exemple.Annoncés en décembre dernier, les nommés sont répartis à travers huit catégories bien distinctes. Le prix tant convoité deverra s'affronter PUBG, Monster Hunter World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2 et Assassin's Creed Odyssey. Les votes sont bouclés, il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'à vendredi.Rendez-vous à cette adresse pour suivre la cérémonie en direct.