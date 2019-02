Les anciens jeux Metro se font descendre sur Steam… car Exodus n'y sera pas vendu

La vengeance des joueurs



Mauvais timing

est le dernier jeu vidéo édité par Deep Silver. Il s'agit d'un FPS se déroulant dans un univers post-apocalyptique, inspiré du roman de Dmitri Gloukhovski,. Il s'inscrit à la suite deet, tous deux disponibles sur Steam.En revanche, le nouveau titre ne sera pas vendu sur la plateforme de distribution. Deep Silver a en effet décidé d'accorder, la boutique lancée en décembre 2018 par le studio à l'origine de Fortnite. Un deal conclu, bien sûr, contre monnaie sonnante et trébuchante.Cette décision a provoqué l'ire des utilisateurs fidèles à Steam. Ces derniers ont alors usé de leur pouvoir de nuisance, en s'adonnant au, c'est-à-dire à un déferlement de critiques négatives. Et commen'est finalement pas disponible sur Steam, ce sont les opus précédents,et, qui ont été la cible de cette « vendetta ».Par exemple, pour, la plateforme de distribution affiche un message d'avertissement : «». Et c'est loin d'être un euphémisme : sur 2 712 avis laissés en janvier 2019,! Une proportion sans commune mesure avec celle observée pour les mois précédents.Dans le détail, les critiques usent largement de mots fleuris (et censurés) pour qualifier l'éditeur. Parmi les détracteurs, Madmax99 affiche clairement la couleur : «Au-delà du choix controversé de l'éditeur du jeu, les utilisateurs ont certainement été déstabilisés par le timing de l'annonce. En effet, celle-ci est intervenue seulementprévue de, alors que le jeu était disponible en précommande sur Steam. Ceux qui en avaient profité recevront d'ailleurs le titre, mais pas sûr que cela suffise à calmer la gronde.