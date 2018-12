Steam : Valve dévoile son palmarès des jeux les plus vendus et joués en 2018

PUBG, toujours une bombe platine



Les jeux de la catégorie Platine. © Steam

Divinity II se pare d'or



Les jeux de la catégorie Or. © Steam

L'argent à vingt-mille lieues sous les mers



Les jeux de la catégorie Argent. © Steam

Une catégorie bronze fourre-tout



Extrait des jeux de la catégorie Bronze. © Steam

En cette période propice en récapitulatifs, classements et best-of en tout genre, Valve ne se dérobe pas à l'exercice et propose, lui aussi, son petit palmarès des jeux les plus vendus et joués suren 2018.L'éditeur découpe pour ce faire son classement en quatre catégories distinctes : Platine, Or, Argent, et Bronze. Notez que les jeux présents dans ce classement ne sont pas triés - Valve se refusant à toute communication officielle des chiffres de vente.Dans la catégorie des jeux les plus rémunérateurs de l'année, on retrouve bien évidemment celui qui permet à Gabe Newell de gâter ses petits-enfants pour Noël :Dans le classement de tête, le Battle Royale joue des coudes avec des titres comme, l'indéboulonnableou le très bon Assassin's Creed Odyssey L'excellentse paie une place de choix dans le classement Or des ventes Steam. Ce RPG à l'ancienne se partage la part du lion avecet l'indémodablequi, trois ans après sa sortie, ne semble pas décidé à sortir des meilleures ventes annuelles.Parlant de vieux os, le 4Xfait lui aussi preuve d'une longévité exemplaire, tout comme le jeu de gestionEnfin sorti de sa période d'accès anticipé,se fraie une place confortable dans le classement Argent de Steam. Classement au sein duquel on trouve également le dernier volet des aventures de Lara Croft : Shadow of the Tomb Raider , et. Rappelons à ce propos que le tumultueuxest absent du classement car distribué en exclusivité par Bethesda sur son lanceur maison.Bien plus inclusive, la catégorie Bronze des meilleures ventes Steam fait se côtoyer des titres commeet(Black Ops 4, l'opus le plus récent, est désormais distribué en exclusivité sur Battle.net) demeure lui aussi en bonne place, tout comme les très addictifsetLa liste complète est disponible à cette adresse