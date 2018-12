Steam dévoile la date de ses soldes d'hiver et annonce les nominés aux Awards



Nominés des Steam Awards 2018 :

Jeu de l'année

PlayerUnknown's Battleground

Monster Hunter World

Kingdom Come: Deliverance

Hitman 2

Assassin's Creed Odyssey

Jeu VR de l'année

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VRChat

Beat Saber

Fallout 4 VR

Superhot VR

Amour indéfectible

Dota 2

Grand Theft Auto V

No Man's Sky

Path of Exile

Stardew Valley

Meilleur environnement

The Witcher 3: Wild Hunt

Subnautica

Shadow of the Tomb Raider

Far Cry 5

Dark Souls III

C'est mieux avec des amis

Counter-Strike: Global Offensive

Tom Clancy's: Rainbow Six Siege

Payday 2

Dead by Daylight

Overcooked! 2

Meilleure réécriture de l'Histoire

Wolfenstein II: The New Colossus

Assassin's Creed Odyssey

Hearts of Iron IV

Sid Meier's Civilization VI

Fallout 4

Plus amusant avec une machine

Euro Truck Simulator 2

Rocket League

NieR: Automata

Factorio

Space Engineers

Meilleur développeur

CD Projekt RED

Ubisoft

Bethesda

Rockstar Games

Digital Extremes Ltd.

Square Enix

Capcom

Paradox Interactive

Bandai Namco Entertainment

Klei

Source : Steam

Ces soldes débuteront ce jeudi 20 décembre à partir de 18h00, heure française. À cette même horaire, les votes pour les Steam Awards 2018 ouvriront. Il sera ainsi possible de voter à travers huit catégories distinctes jusqu'au 3 janvier prochain. Les vainqueurs seront désignés en février. Sans plus attendre, voici les nommés de cette édition 2018 :Bien évidemment, des absents de marque comme Red Dead Redemption 2 ou encore God of War sont à déplorer. C'est assez logique puisque ces derniers ne sont tout simplement pas disponibles sur PC. Cela laisse donc le champ libre à d'autres jeux peut-être un peu oubliés face à ces deux mastodontes de 2018. N'hésitez pas à nous faire part de votre palmarès.