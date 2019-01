Steam confirme une refonte et une nouvelle app pour 2019

Faciliter la navigation dans le Magasin

Dans un billet fleuve publié sur son blog officiel,a dévoilé sa feuille de route incluant notamment moult changements graphiques à prévoir.Dans l'optique, nous dit-on, de faciliter la découverte de nouveaux titres par les utilisateurs, Steam retravaillera en profondeurau cours de l'année 2019. Cette refonte se basera en partie sur ce qui a été entrepris l'an passé pour moderniser le Chat Steam. Chat qui, par ailleurs,La plateforme de téléchargement ambitionne également de pousser au maximum lesvia de nouveaux algorithmes qui seront implémentés dans les prochains mois. Le communiqué indique, en outre, que l'usage desdits algorithmes n'est «» et que l'entreprise travaille à d'autres méthodes - notamment visuelles - pour donner plus de visibilité à des contenus plus variés.Toujours au niveau de l'interface, Steam dit travailler surde la communauté Steam. L'objectif est de vous permettre de suivre encore plus simplement la tenue de tournois, compétitions ou autres événements saisonniers ayant lieu dans vos jeux favoris.Steam espère également vousen déclinant le système « Confiance Steam » en place surà l'ensemble des jeux en ligne. Ce faisant, vous aurez «», indique la plateforme.Accessible de manière officieuse depuis toujours dans l'Empire du Milieu, Steam va désormais être disponible légalement et officiellement en Chine grâce au soutien de Perfect World.Un point sur lequel Steam reviendra plus avant lors de déclarations ultérieures.