Le jeu « Enterre-moi, mon amour » coproduit par Arte sort aujourd'hui

Aidez Nour à accomplir son voyage vers l'Europe

Source : Arte

Un « jeu du réel » qui retrace le parcours risqué et non sans embûcheen route vers l'Europe.est un jeu à la portée humaniste, tentant d'offrir un regard différent sur la crise des réfugiés. Déjàdans sa version sur smartphone, cette fiction interactive proposant une immersion dans le parcours vers l'Europe d'une jeune migrante syrienne est désormais disponible sur PC depuis, mais aussi sur l'Une plongéede Nour que le joueur pourra suivre au travers du regard de Madj, son mari resté au pays. Ce dernier communique avec sa femme via WhatsApp et c'est ainsi que le joueur sera amené à influencer le destin de Nour. Sur sa route, la jeune migrante sera confrontée à de difficiles choix, il sera ainsi possible pour le joueur de visiter plus de, mais le jeu propose surtoutpour clôturer l'incroyable aventure de son héroïque personnage.Florent Maurin, le développeur du jeu et créateur de, raconte : «».est disponible depuis ce jour, 10 janvier 2019, sur