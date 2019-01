Le Humble Store propose désormais des jeux Switch et 3DS

Une 40aine de titres uniquement pour les USA

Pas de promos ni de dons pour le moment

Source : Neowin

Plus de 40 jeuxetpeuvent désormais être achetés sur le Humble Store, mais leur achat est cantonné aux Etats-Unis pour le moment.Impossible de savoir si d'autres pays du globe seront bientôt concernés par ces offres. Cette initiative doit tout de même être soulignée car il est très rare quepropose ses titres (au format dématérialisé) dans la boutique d'un revendeur tiers. Il s'agit également des deux premières consoles toutes marques confondues à voir une partie de leur catalogue accessible sur le Humble Store.En plus de jeux complets, des extensions comme celles deet des abonnements ausont bien présents. Pour ce qui est de la, des titres issus de la console virtuelle, comme, figurent bien sur la boutique en ligne d'Humble. Cependant, nous noterons quand même des absences de taille pour ces deux machines commeouEnfin, dernier point négatif : aucun jeu parmi les quarante disponibles n'est en promotion ou éligible aux dons. Ces possibilités devraient tout de même arriver d'ici peu, donc il va falloir faire preuve d'un peu de patience.Les joueurs européens devront, eux, maîtriser encore plus leur impatience puisque le Humble Store n'a encore rien mentionné sur l'arrivée des jeux Nintendo dans la boutique européenne.